Zelenskiy: "ABD, Orta Doğu'da 'Şahed' tipi İHA'lara karşı mücadelede bizden destek talep etti"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ortadoğu'daki İran'ın 'Şahed' tipi insansız hava araçlarına karşı mücadele için Ukrayna'dan destek talep ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) yönelik mücadele için Kiev'den destek almak konusunda talepte bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Ukrayna'dan, Orta Doğu'da İran'ın 'Şahed' tipi İHA'larına karşı mücadelede destek talep ettiğini" belirtti.

Gereken çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, "Gerekli kaynakların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan, halkımızın canını koruyan ortaklarına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
