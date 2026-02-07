Haberler

Sanatçı Zehra Macide Tanır, vefatının 13. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Güncelleme:
Türk Eğitim Vakfı, usta sanatçı ve bağışçısı Zehra Macide Tanır'ı vefatının 13. yıl dönümünde anma etkinliği düzenleyerek, onun sanata ve eğitime olan katkılarını hatırladı.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), usta sanatçı ve bağışçısı Zehra Macide Tanır'ı vefatının 13. yıl dönümünde kabri başında andı.

TEV'den yapılan açıklamaya göre, Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına sanatçının sevenleri, vakıf yetkilileri, ailesi ve dostları katıldı.

Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği usta oyunculardan Tanır, sanata ve eğitime bıraktığı kalıcı mirası, genç kuşakların yolunu açan desteği ve adını yaşatan burs fonu aracılığıyla saygıyla hatırlandı.

Bir ömre sığan sahne yolculuğunda 50'nin üzerinde tiyatro oyunu ve projede yer alan Tanır, tüm mal varlığını TEV'e bağışlamıştı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
