Zara'da hortum çatıları uçurdu

SİVAS'ın Zara ilçesinde, öğle saatlerinde çıkan hortum, binaların çatılarını uçurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Zara ilçe merkezinde Kızılırmak Nehri yakınlarında öğle saatlerinde hortum çıktı. Hortum, civardaki binalardan birinin çatısını parçaladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zara Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle bazı elektrik direklerinin devrildiği, 3 evle 4 ahırın da çatısının zarar gördüğü duyuruldu. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.