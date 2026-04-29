Zambiya, Lungu'nun cenazesinin morga iadesine itiraz etti

CAPE Zambiya hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun yaklaşık 10 aydır Güney Afrika'da bulunan cenazesinin, yasal prosedürlere uyulmadan teslim alındığı gerekçesiyle "morga iadesine" hükmeden mahkeme kararına itiraz etti.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Lusaka yönetimi, Pretorya'daki Yüksek Mahkeme'nin, merhum liderin naaşının Zambiyalı yetkililere yasal prosedürlere uygun şekilde teslim edilmediği gerekçesiyle daha önce tutulduğu Pretorya'daki morga iadesi kararına itiraz başvurusunda bulundu.

Zambiya hükümeti, Lungu ailesinin mahkemeyi eksik ve yanıltıcı bilgilerle yönlendirdiğini öne sürerek verilen kararın iptalini talep etti.

Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasında cenaze töreni anlaşmazlığı

Zambiya'yı 2015-2021 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Haziran 2025'te Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zambiya hükümeti, Lungu için resmi cenaze töreni düzenlemek istemiş ancak Lungu'nun ailesi, eski Cumhurbaşkanı'nın vasiyetini gerekçe göstererek bu törene karşı çıkmıştı.

Konunun Güney Afrika yargısına taşınmasının ardından, Ağustos 2025'te görülen duruşmada mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar vermiş, Lungu ailesinin temyiz başvurusu da reddedilmişti.

Bunun üzerine eski liderin Pretorya'daki bir morgda tutulan naaşı 22 Nisan'da ülkedeki Zambiya hükümeti yetkililerine teslim edilmiş ancak Lungu'nun ailesinin başvurusu üzerine Yüksek Mahkeme, cenazenin teslimine ilişkin yasal prosedürlere uygun hareket edilmediğine hükmederek, Lungu'nun naaşının daha önce bekletildiği morga iade edilmesine karar vermişti.