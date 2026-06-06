"Zamanın Renkleri" sergisi İstanbul Tasarım Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu

İstanbul Tasarım Merkezi'nde düzenlenen "Zamanın Renkleri" başlıklı resim sergisi açıldı.

Sergide merkezin sulu boya atölyesi eğitmeni ve ressam Ahmet Öğreten ve ressamın öğrencileri Nurullah Dökmeci ile Nuri Öz'ün eserlerinden oluşan koleksiyon beğeniye sunuldu.

Serginin açılışı öncesinde Öğreten, canlı sulu boya performansı gerçekleştirdi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği performansta Öğreten, sulu boya teknikleri, su kullanımı ve boya uygulama yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öğreten, "Bu sergide, İstanbul'un geçmişteki görünümünü ve bugün artık var olmayan yapılarını, kentin günümüzdeki haliyle karşılaştırarak zaman içindeki değişimini renkler aracılığıyla anlatıyoruz." dedi.

Sergide 50'nin üzerinde eser bulunduğunu aktaran Öğreten, çalışmaların bu sergiye özel hazırlanmadığını, yıllar içinde oluşturulan sanat arşivinden seçildiğini söyledi.

Öğreten, sulu boyanın yeterince tanınmadığını ifade ederek, "Akrilik ve yağlı boya gibi tekniklerin yanında sulu boyanın da son derece güçlü bir anlatım dili olduğunu birçok kişi fark etmiyor. Bu tekniği anlatmak ve daha fazla kişiye ulaştırmak bizim görevimiz. Bu anlamda güzel bir etkinlik yaptık." diye konuştu.

"Zamanın Renkleri" sergisi, 14 Haziran'a kadar İstanbul Tasarım Merkezi'nde ziyarete açık olacak.