Zamana direnen Eski Besni Ören yerindeki tarihi yapılar depreme dayanamadıADIYAMAN Hititler döneminden günümüze kadar çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan ve zamana diren Eski Besni Ören Yeri'ndeki yapıla depreme dayanamadı.

Zamana direnen Eski Besni Ören yerindeki tarihi yapılar depreme dayanamadı

ADIYAMAN Hititler döneminden günümüze kadar çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan ve zamana diren Eski Besni Ören Yeri'ndeki yapıla depreme dayanamadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinin güneyinde bulunan ve 1960'lı yıllara kadar yaşamın olduğu Eski Besni'de Osmanlı kaynaklarında 19'uncu yüzyılda 21 han, 23 medrese, 13 cami, 2 kilise ve bu kiliselere bağlı 2 okulun varlığından bahsediliyor. Bu yapıların bir çoğu yıkılırken, Bekirbey Hamamı, Meydan Hamamı, Ulu Cami, Kızılcaoba Cami, Tahtaoba Cami ve Kurşunlu Cami'nin bazı bölümleri yıkılsa da günümüze kadar geldi.

Kurşunlu Cami, 2005 yılında restore edildi. Bekirbey Hamamı'nda da geçtiğimiz yıllarda başlayan restorasyon çalışması başladı ancak yarım kaldı. Eski Besni Ören Yeri'nin turizme kazandırılması beklenirken, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yapıların çoğu yıkıldı. Minareler yıkılırken, hamamlar çöktü. Restore edilen caminin minaresi ve caminin bir kısmı hasar gördü. Yıllarca dayanan Eski Besni Ören yerindeki tarihi yapılar depreme dayanamadı.

Besnili Emin Soydan Doğru, turizme kazandırılmasını bekledikleri Eski Besni'nin depremde yıkıldığını belirterek, "Kaderi ile baş başa kalan Eski Besni Ören Yeri zaman içerisinde hasar gördü. Zaman zaman restore çalışması yapılmaya çalışıldıysa da tam anlamıyla sonuç alınamadı. 6 Şubat tarihindeki depremlerde tarihi eserler ciddi manada hasar gördü. Minarelerimizin hemen hemen hepsi yıkıldı, hamamlar yıkıldı. Buranın restore edilerek turizme kazandırılmasını diliyoruz" diye konuştu.