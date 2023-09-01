Zakkum'un yeni şarkısı 'Senin Şarkın' yayında

Feridun Düzağaç imzalı şarkı, Zakkum'un solisti Yusuf Demirkol tarafından yeniden düzenlendi ve Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sözü ve bestesi Feridun Düzağaç imzası taşıyan şarkı, başarılı sanatçı için derlenen Coverbank albümünde Zakkum yorumu ile yeniden hayat buluyor. Şarkının yeni düzenlemesi ise Zakkum'un solisti Yusuf Demirkol imzası taşıyor.

Zakkum yorumu ile "Senin Şarkın" 1 Eylül'de Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında.