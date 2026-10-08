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Zafer Sırakaya, Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Fuad Baçiçanin ile görüştü

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Zafer Sırakaya, Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Fuad Baçiçanin ile görüştü
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AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi Genel Başkanı Fuad Baçiçanin ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, Balkanlar'daki gelişmeler ve Boşnaklarla tarihi ve kültürel bağlar ele alındı.

(ANKARA) - AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi Genel Başkanı Fuad Baçiçanin ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, Balkanlar'daki gelişmeler ve Boşnaklarla tarihi ve kültürel bağlar ele alındı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi Genel Başkanı Fuad Baçiçanin ile görüştü.

Sırakaya, Balkanlar'ın huzuru, istikrarı ve refahının Türkiye'nin ve AK Parti'nin dış politika vizyonunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Görüşmede Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler, Balkanlar'daki gelişmeler ve Boşnaklarla tarihi, kültürel ve toplumsal bağlar değerlendirildi.

Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Boşnaklarla ilişkilerin güçlendirilmesine devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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