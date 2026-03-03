Zafer Partisi: "İsrail-Abd'nin Düzenlediği Saldırıda Hayatını Kaybeden 153 Kız Çocuğu Tüm Bölge Coğrafyasının Ortak Utancıdır"

(ANKARA) - Zafer Partisi, "İsrail-ABD'nin bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 153 masum kız çocuğunun parçalanmış bedenleri, bugün tüm bölge coğrafyasının ortak acısı ve utancıdır. Türk milliyetçileri olarak bizler, dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuğun gülüşünü insanlığın en kutsal emaneti kabul ederiz" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi, sosyam medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'da kız çocuklarının öğrenim gördüğü okula düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Paylaşımda, şu ifadeler kaydedildi:

"Bu dehşet verici tablo, sadece İran'ın Minab kentinde kazılan mezarları değil, 'medeniyet' maskesi ardına saklanan emperyalist caniliğin gerçek yüzünü simgelemektedir. İsrail-ABD'nin bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 153 masum kız çocuğunun parçalanmış bedenleri, bugün tüm bölge coğrafyasının ortak acısı ve utancıdır. Türk milliyetçileri olarak bizler, dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuğun gülüşünü insanlığın en kutsal emaneti kabul ederiz; bu yüzden dünyanın neresinde olursa olsun hayattan koparılan her bir kız çocuğunun yarım kalmış hayallerini, vicdan sahibi her bir ferdin yüreğinde hissetmesi gereken derin bir yara olarak görüyoruz. Bizler, çocukların oyun sesleri yerine iş makinelerinin uğultusunun yükseldiği bu karanlık tabloyu unutmayacak; emperyalizmin en büyük bedeli savunmasız çocuklara ödettiği gerçeğini her daim hatırlatacağız."

Kaynak: ANKA