Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Ümit Özdağ Başkanlığında Toplandı

Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Genel Başkan Ümit Özdağ liderliğinde iç ve dış politikaya dair gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Prof. Dr. Hasan Ünal da bir sunum gerçekleştirdi.

Zafer Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Hasan Ünal'da toplantıya katılarak bir sunum yaptı.

Kaynak: ANKA
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
