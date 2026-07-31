Zabıta memuru, husumetlisini silahla yaraladı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 2 yıl önce işlenen cinayet nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada, zabıta memuru O.F.G. (28), berber K.Ç.'yi (27) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hendek Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan O.F.G. ve kardeşi B.K.G. (26) ile karşılaştıkları berber K.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O.F.G., yanında bulunan tabancayla K.Ç.'ye peş peşe ateş etti. K.Ç., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, B.K.G.'yi gözaltına aldı. O.F.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.

Öte yandan taraflar arasındaki husumetin, yaklaşık iki yıl önce Hendek'te Yunus Efe'nin (24) bıçaklanarak öldürülmesi olayından kaynaklandığı öne sürüldü. Söz konusu cinayet soruşturması kapsamında birden fazla şüpheli tutuklanmıştı. Berber K.Ç.'nin de o dosyada tutuklanan şüphelilerden biriyle bağlantısı bulunduğu ve iki taraf arasında bu nedenle husumet olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı