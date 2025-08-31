Z Kuşağının Yüzde 60'ı Hamas'ı Destekliyor

ABD'de yapılan bir anket, ülkede 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ının İsrail'e karşı Hamas'ı desteklediğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll anket şirketi, ABD'de 20-21 Ağustos'ta 2025 seçmen üzerinde anket yaptı.

Katılımcılara yöneltilen sorulardan biri ise "İsrail-Hamas çatışmasında İsrail'i mi Hamas'ı mı destekliyorsunuz?" şeklinde oldu.

Ankete katılan 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı seçmenin yüzde 60'ı Hamas'ı desteklediğini ifade etti.

Öte yandan ankete katılanlarda yaş grubu yükseldikçe İsrail'e destek verenlerin arttığı görüldü.

Ülkede 25-34 yaşındakilerin yüzde 65'i, 35-44 yaşındakilerin yüzde 70'i, 45-55 yaşındakilerin yüzde 74'ü, 55-64 yaşındakilerin yüzde 84'ü İsrail yanlısı tutum bildirdi.