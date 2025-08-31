Z Kuşağının Yüzde 60'ı Hamas'ı Destekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yapılan bir ankete göre, 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail-Hamas çatışmasında Hamas'ı desteklediğini belirtti. Yaş grubu arttıkça İsrail'e yönelik destek oranı ise artış gösteriyor.

ABD'de yapılan bir anket, ülkede 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ının İsrail'e karşı Hamas'ı desteklediğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll anket şirketi, ABD'de 20-21 Ağustos'ta 2025 seçmen üzerinde anket yaptı.

Katılımcılara yöneltilen sorulardan biri ise "İsrail-Hamas çatışmasında İsrail'i mi Hamas'ı mı destekliyorsunuz?" şeklinde oldu.

Ankete katılan 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı seçmenin yüzde 60'ı Hamas'ı desteklediğini ifade etti.

Öte yandan ankete katılanlarda yaş grubu yükseldikçe İsrail'e destek verenlerin arttığı görüldü.

Ülkede 25-34 yaşındakilerin yüzde 65'i, 35-44 yaşındakilerin yüzde 70'i, 45-55 yaşındakilerin yüzde 74'ü, 55-64 yaşındakilerin yüzde 84'ü İsrail yanlısı tutum bildirdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Taksim'de bir şahıs, 8 trans birey tarafından sopalarla dövüldü

8 trans birey sopalarla kovaladıkları adamı öldüresiye dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü mekanın sahibine suikast girişimi: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar

Ünlü iş insanına silahlı saldırı: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.