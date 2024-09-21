Üye Girişi
Haberler

YYÜ Rektörü Şevli, Çavuştepe Kalesi'nde Urartuca Öğrenen Bekçiyi Ziyaret Etti

YYÜ Rektörü Şevli, Çavuştepe Kalesi'nde Urartuca Öğrenen Bekçiyi Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çavuştepe Kalesi'nde Urartuca öğrenen bekçi Mehmet Kuşman'ı ziyaret ederek kazı çalışmalarını inceledi ve Urartuca'nın yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çavuştepe Kalesi'nde bekçilik yapan Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti.

Kalede yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Şevli, bekçilik yaptığı sırada Urartuca öğrenen Kuşman ile bir araya geldi.

Kuşman ile bir süre sohbet ederek taleplerini dinleyen Şevli, kadim dilin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Şevli, "Kuşman'ın bu kadim dili kendi çabasıyla öğrenmiş olması büyük bir başarı. Tarihimizin ve kültürel mirasımızın korunmasındaki rolü hepimiz için büyük bir ilham kaynağı olmuş. Kuşman, burada yıllarca sadece bekçilik yapmakla kalmayıp gönüllü olarak bölgeye sahip çıktı." dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Şevli'ye teşekkür eden Kuşman da, Urartu dilini nasıl öğrendiğini anlattı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hamdullah Şevli Yerel Haberler Kültür Sanat Çavuştepe Kültür Eğitim Güncel

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });