Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker İçin Anıt Mezar Açıldı

Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın "Paris 2" ile "Alexandra", İngiltere'nin "Ben My Chree" savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker için yapılan anıt mezar açıldı.

Andızlı Mezarlığı'ndaki programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Yazar Mustafa Aydemir ile Aker ailesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda konuşan Yüzbaşı Aker'in torunu Can Beceren, "Herkesin emekleriyle bu anıtın yapılması ve burada hepimizin bulunması bizleri çok mutlu etti. Dedem çok iyi bir insandı. Vatanını çok seven ve bize bunu aşılayan biriydi. Biz dedemin anlattığı harp hikayeleriyle kahramanlıklarıyla büyüdük. Ailem adına emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." dedi.

Yüzbaşı Aker'in hayatını ve kahramanlıklarını "Ben Bir Türk Zabitiyim" kitabında aktaran Yazar Mustafa Aydemir de yaklaşık 30 yıldır kahraman yüzbaşının unutulan hikayesini anlattığını ve anıtın dikilmesi için çalıştığını belirtti.

"Ben Bir Türk Zabitiyim" kitabı sayesinde Yüzbaşı Aker'in kahramanlıklarını öğrenip çalışmalar yaptıklarını ifade eden Vali Hulusi Şahin ise şöyle konuştu:

"Bu kitap bizim için büyük bir fırsat oldu. Kitabı bir solukta okuduk. Ondan sonra yapılanlara baktık. Antalya merkezde ve Kemer'de bir anıt yapılmış. Ama daha fazla şey yapmamız gerektiğini anladık. En önemlisi de Mustafa Ertuğrul Aker gibi Türk kahramanlarını yeni neslimize tanıtmamız lazım. Yoksa başkalarının kahramanlarıyla çocuklarımızın beynini doldururlar. Kendi ecdadımızı yabancılara anlatmalıyız ve Atatürk'ün dediği gibi ecdadımızı gördükçe çocuklarımız kendilerinde büyük işler yapacak gücü, kuvveti bulacaktır. Çünkü bizim ecdadımız haktan ve hakikatten ayrılmamış."

Mustafa Ertuğrullar gibi daha nice kahramanların Anadolu'nun dört bir tarafında olduğunu söyleyen Şahin, hepsini anlatmanın bir numaralı sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Bu konularda daha çok araştırma yapmak gerektiğini vurgulayan Şahin, "Eminim, her şehir kendi Mustafa Ertuğrul Aker'ini bulacaktır. İşte o zaman gelecek bizim olacaktır. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Program, anıt mezara karanfil bırakılması ve dualarla sona erdi.