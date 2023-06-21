Yusufeli'de su altında kalan boğa güreşi arenası yerine yeni arena açıldı

Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel boğa güreşlerinin yapıldığı arena baraj suyu altında kalınca, yeni yerleşim yerinde sosyal donatı alanlarının da bulunduğu yeni bir arena inşa edildi. Açılışı yapılan arenada, su altında kalan ilçenin güreşçi boğaları, ilk kez ayakbastı.

Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başladı. Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel olarak boğa güreşlerinin düzenlendiği Derekapı Boğa Güreşleri Arenası da bu süreçte, su altında kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 yıllık geleneğin yok olmaması için yeni yerleşim yerinde, yeni bir boğa güreşi arenası inşa etti. Boğa ve karakucak güreşlerinin yapılacağı amtitiyatro şeklinde yapılan 145 dönümlük alanda, halkın dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yürüyüş yolu, piknik alanı, kır lokantası, yerel ürün satış noktası ve sergi yeri de yapıldı. Orman Parkı adı verilen alanın açılışı için tören düzenlendi. Açılış törenine, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin milletvekili Faruk Çelik, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Orman Parkı'nın inşasına destek veren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e teşekkür etti. Törende konuşan Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya da, boğa güreşi kültürünün yeni yerleşim yerinde yaşatılması ve insanların nefes alabileceği alanlar oluşturmak adına Orman Parkı projesinin hayata geçirildiğini söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesim töreniyle Orman Parkı'nın açılışı yapıldı. Sahiplerinin törene getirdiği güreşçi boğalar, açılışın ardından güreşlerin yapılacağı arenaya ilk kez ayakbastı.