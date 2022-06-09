Yurt dışından gelen gençler Van Gölü kıyısında temizlik yaptı - Haberler

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Yurt dışından gelen gençler Van Gölü kıyısında temizlik yaptı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Yurt dışından gelen gençler Van Gölü kıyısında temizlik yaptı

Van Valiliği AB Proje ve Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen "Gençler için Yeni Tarım Yöntemleri" projesi çerçevesinde değişik ülkelerden Van'a gelen gençler Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Van Valiliği AB Proje ve Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen "Gençler için Yeni Tarım Yöntemleri" projesi çerçevesinde değişik ülkelerden Van'a gelen gençler Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erasmus Plus Ana Eylem 1 Gençlik Programları kapsamında Van Valiliği AB Proje ve Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen "Gençler için Yeni Tarım Yöntemleri" projesi çerçevesinde Van'ın yanı sıra İtalya, Litvanya ve Romanya'dan katılım sağlayan 30 genç 15-21 Mayıs'ta Van'da atölye çalışması yaptı.

Bir hafta süren etkinliklerde Van'da topraksız tarım yapan jeotermal sera, hidroponik sera ve güneş panelleri, Akdamar Adası ve Muradiye Şelalesi'ni ziyaret eden gençler, inci kefali göçünü izlendi.

İklim krizini önlemedeki yenilikçi tarım yöntemlerinin önemi ile ilgili çalışmalar ve Akdamar Adası kıyısında çevre temizliği yapan gençlerin proje süresince topladığı tüm atıklar Van Geri Dönüşüm Fabrikası'na götürülerek sıfır atık ile proje çalışması tamamlandı.

Kültür gününde Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat'ın katıldığı kahvaltı etkinliğinde İtalya, Litvanya ve Romanya'dan gelen gençler kendi kahvaltı ürünlerini tanıtarak ikram etti.

Ardından Van Kahvaltısı Vanlı gençler tarafından tanıtıldı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Van Valiliği Van Gölü Van Güncel Haberler

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