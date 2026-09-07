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Datça'da FETÖ Operasyonu: 9 Şüpheli Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Datça'da FETÖ Operasyonu: 9 Şüpheli Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 9 FETÖ/PDY şüphelisi, Rusya bayraklı 'Peter Pan' isimli tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Teknede bulunan kaptan hakkında da örgüte yardım ve göçmen kaçakçılığı suçlarından işlem yapıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yurt dışına kaçmaya hazırlanan 9 FETÖ/PDY şüphesi Rusya bayraklı 'Peter Pan' isimli teknede yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma girişimlerine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Datça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve FETÖ/PDY kapsamında haklarında işlem bulunan kişilerin, uluslararası sulara yakın bölgede Rusya bayraklı 'Peter Pan' isimli teknede bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonla durdurulan teknede, 9 FETÖ/PDY şüphelisi, 1 tekne kaptanı ve 2 çocuk yakalandı. 2 çocuk, işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', tekne kaptanı hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı. 10 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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