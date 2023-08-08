Yunusemre Belediye Başkanı Kaymakamı Ziyaret Ederek Güreşlere Davet Etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'ı ziyaret ederek bu yıl 8.'si düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne kırmızı dipli mumla davet etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'ı ziyaret ederek bu yıl 8.'si düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne kırmızı dipli mumla davet etti.

Yunusemre Belediyesi'nin ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar sürüyor. 19-20 Ağustos'ta Ortaköy Er Meydanı'nda düzenlenecek organizasyon öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'ı ziyaret etti. Başkan Çerçi, Kantay'a yağlı pehlivan güreşlerinin sembolü olan kırmızı dipli mum ve davetiye vererek Türkiye'nin en rağbet gören organizasyonları arasında yer alan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti. - MANİSA