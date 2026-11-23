Yunnan'daki Dali Bai Özerk Bölgesi'nin 70. kuruluş yıldönümü gösterilerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Dali Bai Özerk Bölgesi'nin 70. kuruluş yıldönümü gösterilerle kutlandı. Kutlamalar, bölgenin kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi.
DALİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Dali Bai Özerk Bölgesi'nin 70. kuruluş yıldönümünü gösterilerle kutlandı.
Kaynak: Xinhua