İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında
Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Yungang Mağaraları: Budist Sanatının Zirvesi Korunuyor

Yungang Mağaraları: Budist Sanatının Zirvesi Korunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yungang Mağaraları, Kuzey Wei Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan önemli bir Budist sanat merkezidir. Shanxi eyaleti, mağaraların korunması ve araştırılması için önemli çalışmalar yürütmekte ve 2024'te 4,44 milyon ziyaretçi hedeflemektedir.

DATONG, 23 Nisan (Xinhua) -- Kuzey Wei Hanedanlığı (386-534) döneminde inşa edilen ve 5. yüzyılda dünyadaki en üst düzey heykel sanatını temsil eden Yungang Mağaraları, Çin Budist sanatının zirvesi olarak kabul edilir.

Son yıllarda mağaraların korunması ve araştırılması için önemli çabalar sarf eden Shanxi eyaleti, 2021'de Yungang Mağaraları'nın korunması, araştırılması ve yönetimi amacıyla Yungang Mağaraları Araştırma Enstitüsü'nü kurdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Yungang Mağaraları 2003 yılında 45 büyük mağarasını ve yıpranma tehdidi altındaki 59.000'den fazla taş heykeli dijitalleştirme çalışmalarına başladı. Budist sanat eserlerinin ayrıntılarını kaydetmek için en son teknolojiler kullanıldı ve 3D dijital rekonstrüksiyon çalışmalarına öncülük edildi.

Turistik altyapısını geliştirerek çeşitli eğitim programları sunan Yungang Mağaraları, 2024 yılında 4,44 milyon ziyaretçi ağırladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.