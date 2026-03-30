Kırklareli'nde Yündalan Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı
Kırklareli'nde yaz aylarındaki kuraklık sonrası doluluk oranı %75'e ulaşan Yündalan Göleti, sağanak ve kar yağışlarıyla yeniden canlandı. Çevredeki besiciler, hayvanlarının su ihtiyacını göletten karşılamaya başladı.
Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Yündalan Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla yükseldi.
Merkeze bağlı Yündalan köyünde bulunan gölet, yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kuruma noktasına geldi.
Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından göletin su seviyesi şubat ayı itibarıyla artmaya başladı.
Göletin doluluk oranı yüzde 75 olarak ölçüldü.
Çevrede besicilik yapan üreticiler hayvanların su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran