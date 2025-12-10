Haberler

Kathimerini gazetesi: Yunanistan, İsrail'den silah alımını sürdürecek

Güncelleme:
Yunanistan, Başbakan Miçotakis liderliğinde alınan kararla, İsrail'den çok namlulu roketatar sistemi alımını onayladı. Bu karar, Yunan hükümetinin İsrail savunma sanayisiyle işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ülkenin İsrail'den silah alımlarını devam ettireceğini ileri sürdü.

Kathimerini gazetesinin haberinde, dün Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde toplanan Hükümet Milli Güvenlik Kurulu toplantısında onaylanan silahlanma programlarının, Yunanistan Parlamentosu'nun 5 Aralık'ta onayladığı, İsrail'den PULS tipi çok namlulu roketatar sistemi alımını da içerdiği belirtildi.

Haberde, bu alımın, Miçotakis hükümetinin, İsrail sanayisinin Yunan topraklarında uzun vadeli varlık göstermesine yönelik şartları oluşturmasına ilişkin genel yöneliminin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Yunanistan'ın PULS alımından sonra da Aşil Kalkanı savunma programı çerçevesinde İsrail savunma sanayisiyle yeni sistemlerin tedariki için de görüşmelere başlayacağı ileri sürülen haberde, Spyder ve Barak MX hava sistemleri ile "Davud Sapanı" (David's Sling) tipi uzun menzilli füze savunma sistemlerinin de müzakerelerin konusu olacağı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in de Yunanistan'ı Avrupa piyasasına giriş kapısı olarak gördüğü savunuldu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
