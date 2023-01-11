Silahlı ve maskeli bir grup tekbir getirerek açıklama yaptı: Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız

Yunanistan'ın vize vermediği Alaattin Çakıcı'ya desteğini sosyal medyada yayınladıkları videoyla duyuran silahlı ve maske takan bir grup, bozkurt işaretleri yapıp tekbir getirdi. Grup adına açıklama yapan bir kişi, "Biz Alaattin Çakıcı reisimizin emrindeyiz ve yalnızca ona bağlıyız. Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız." ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve af ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan vizesinin reddedildiğini duyurdu. Çakıcı, 3 sayfalık mektupta Yunanistan'a sert sözlerle yüklendi.

"ALAATTİN ÇAKICI REİSİMİZ NE DERSE ONU YAPARIZ"

Alaattin Çakıcı'ya desteğini sosyal medyada video ile duyuran yüzleri maskeli, bozkurt işareti yapan bir grup Yunanistan'ın kararına tepki gösterdi. Silahlı grup, "İnsanların seyahat etme hakkını Yunanistan Büyükelçisi engelleyemez. İstersek Meyis Adası'na kadar sular çok ısınır. Biz Alaattin Çakıcı reisimizin emrindeyiz ve yalnızca ona bağlıyız. Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız." ifadelerini kullandı. Grup, videonun sonunda tekbir getirdi.

"MÜSLÜMAN TÜRKLERE KARŞI GENETİK DÜŞMANLIĞINI SİLEMEMİŞLER"

Vize başvurusunun reddedilme sürecini anlatan Çakıcı, mektubunda şunları söyledi: "Son vize başvurusunda bulunduğumda mobil araç ile bir otelde parmak izlerimi ve biyometrik fotoğrafımı aldılar. Ve bana verdikleri söz, 'bugün vizeni veriyoruz.' Vizeni veren senin gözünün önünde kaşeyi vuracak. Sonra ne olduysa Fransa tarafından tahdit konduğunu Yunanlılar aracı firmaya söyletti. Sonra öğrendim ki vizeme ret kararını bu ruh hastası, Osmanlı'dan tarih süreci içerisindeki asırlar geçse de kilisenin ve Yunan politikasının bir haçlı ruhu kilisenin Müslüman Türklere karşı olarak genetik düşmanlığını silememiştirler...

"İSTANBUL HALKI YELLENİRSE ATİNA'DA 15 ŞİDDETİNDE DEPREM OLUR"

Unutmasınlar ki İstanbul'un nüfusu 2.5 Yunanistan kadardır. İstanbul halkı yellenirse Atina'da, Gümülcine'de, Kavala'da ve Sparta'da 15 şiddetinde deprem olur. Unutma okyanus ötesi! Bu millet ne Yunanlıya benzer ne Rusya'ya. Eski köprünün altından çok sular geçti. Ya bu aziz milletle dost olun ya da herif gibi düşman."