Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 07.55'te Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-61' botuna alıp kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren - Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.