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Yunanistan'da sanayi bölgesinde çıkan yangında 11 kişi yaralandı

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Yunanistan'ın Aspropirgos sanayi bölgesinde çıkan yangında 11 kişi yaralandı, 3 kişi entübe edildi. Yangın çok sayıda iş yerine sıçrarken bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

Yunanistan'ın sanayi bölgesinde çıkan yangında 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, başkent Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısındaki Aspropirgos'taki sanayi bölgesinde çıkan yangın, kısa zamanda büyüyerek çok sayıda iş yerine sıçradı.

Yangında 11 kişi yaralanırken bu kişilerden 3'ü entübe edildi.

Güvenlik nedeniyle bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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