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Yunanistan'da polis "dur" ihtarına uymayan genci silahla ağır yaraladı

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Yunanistan'ın Argos ilinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 20'li yaşlarındaki bir genç, polis ateşi sonucu ağır yaralandı. Ateş açan polisler gözaltına alındı.

Yunanistan'da polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle 20'li yaşlarındaki bir genci silahla ağır yaraladığı bildirildi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Mora Yarımadası'ndaki Argos ilinde bir araç, denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymadı.

Devriye aracı, şüpheli aracı takibe aldı. Araçtan inen şüpheli, koşarak kaçmak istedi.

İki polis ateş ederek söz konusu kişiyi yaraladı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Ateş açan polisler gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başından vurulan ve ağır yaralanan gencin beyin ölümü gerçekleşti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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