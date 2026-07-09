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Yunanistan'da, sanayi bölgesindeki patlamaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

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Yunanistan'ın Attiki bölgesindeki Aspropirgos'ta bir oto tamir atölyesinde meydana gelen patlama ve yangınla ilgili atölye sahibi ile tanker işletmecisi gözaltına alındı. Olayda 11 kişi yaralanmıştı.

Yunanistan'ın Attiki bölgesindeki Aspropirgos'ta oto tamir atölyesinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, olayın nedenlerinin araştırılması amacıyla Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Dairesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, ön inceleme kapsamında olay yerinde detaylı inceleme yapıldığı, delillerin toplandığı ve yangının çıkış nedenine ilişkin bulguların değerlendirildiği kaydedildi.

Oksijen tüpleri kullanılarak yürütülen çalışma sırasında çıkan yangının, işletme içerisinde bulunan propan yüklü tankere sıçradığı ve ardından patlamanın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, suçüstü hükümleri kapsamında oto tamir atölyesinin sahibi ile patlamanın meydana geldiği propan yüklü tankerin işletmecisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin, olası kasıtla yangın ve patlamaya neden olma suçlamasıyla adli makamlara sevk edileceği belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın savcılık gözetiminde sürdüğü aktarıldı.

Aspropirgos'ta bugün öğle saatlerinde oto tamir atölyesinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 11 kişi yaralanmış, yaralılardan 3'ü entübe edilmişti. Güvenlik nedeniyle bölgedeki yollar da geçici olarak trafiğe kapatılmıştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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