Mora'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taygetos çevresindeki iki yerleşim birimi tahliye edildi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Taygetos Dağı çevresindeki iki yerleşim birimi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Taygetos bölgesindeki Ano Mera ve Mahalas'ta yaşayanlar, toprak kayması riskine karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Mora Bölge Yönetimi, yoğun yağışların yol açtığı sorunlar nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Kalamata Belediyesi sınırları içinde de çok sayıda noktada su baskınları, küçük çaplı heyelanlar ve yol hasarları meydana geldi. Bazı yerlerde yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, haberlerde Yunanistan'ın Etoloakarnania bölgesinde bulunan Stratos Barajı'nın taştığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Servisi ise hava koşullarına ilişkin turuncu uyarı yayımlayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.