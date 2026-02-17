Haberler

Mora'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taygetos çevresindeki iki yerleşim birimi tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Taygetos Dağı çevresinde Ano Mera ve Mahalas yerleşim birimleri tahliye edildi. Bölge afet bölgesi ilan edilmesi talep edildi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Taygetos Dağı çevresindeki iki yerleşim birimi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Taygetos bölgesindeki Ano Mera ve Mahalas'ta yaşayanlar, toprak kayması riskine karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Mora Bölge Yönetimi, yoğun yağışların yol açtığı sorunlar nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Kalamata Belediyesi sınırları içinde de çok sayıda noktada su baskınları, küçük çaplı heyelanlar ve yol hasarları meydana geldi. Bazı yerlerde yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, haberlerde Yunanistan'ın Etoloakarnania bölgesinde bulunan Stratos Barajı'nın taştığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Servisi ise hava koşullarına ilişkin turuncu uyarı yayımlayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA " / " + Ayhan Mehmet -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
İzmir'de sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle döndü

Şehrin çilesi bitmiyor! Birkaç saatte bu hale geldi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu