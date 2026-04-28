Yunanistan'da iki silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 89 yaşında bir kişi, düzenlediği iki silahlı saldırıda 5 kişiyi yaraladı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Atina'nın Petralona semtinde bulunan sosyal güvenlik kurumuna giden bir kişi, binanın 4. katındaki çalışana tüfekle ateş açtı.

Saldırıda sosyal güvenlik kurumu çalışanı ayağından yaralandı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra taksiyle Sulh ve Ceza Mahkemesi'ne giderek burada da silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Saldırılarda yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

Tüfeği olay yerine bırakarak kaçan şüphelinin daha önce de bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü kaydedildi.

Saldırgan yakalandı

Saldırgan, Yunanistan'ın Patra şehrinde bir otelde güvenlik güçlerince yakalandı.

Saldırganın üzerinde bir başka silah daha bulunduğu belirtildi.

Yetkililerle iletişime geçen yeğeni, saldırganın emeklilik maaşının bağlanmasındaki bürokratik süreç nedeniyle uzun zamandır öfkeli olduğunu aktardı.