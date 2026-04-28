Yunanistan'da iki silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 89 yaşında bir kişi, düzenlediği iki silahlı saldırıda toplam 5 kişiyi yaraladı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, başkent Atina'nın Petralona semtinde bulunan sosyal güvenlik kurumuna giden 89 yaşındaki bir kişi, binanın 4. katındaki çalışana tüfekle ateş açtı.

Saldırıda sosyal güvenlik kurumu çalışanı ayağından yaralandı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra taksiyle Sulh ve Ceza Mahkemesi'ne giderek burada da silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu 4 kişiyi yaraladı.

Toplam 5 kişinin yaralandığı, yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

Tüfeği olay yerine bırakarak kaçan şüphelinin daha önce de bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran kararını duyurdu
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Şüphelileri POS cihazındaki 'kağıt bitti' yazısı ele verdi! İçinden çıkan herkesi şoke etti

"Kağıt bitti" yazısı polisi harekete geçirdi! İçinden çıkan şoke etti
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı