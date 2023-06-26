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Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde, önceki gün saat 03.00 sıralarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Güncel

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