Yunak'ta geleceğin teknolojileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında sergilendi

Yunak ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen 19 projenin prototipleri sergilendi.

Fuarın açılışında ilçe protokolü ve davetliler stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Uğur Yıldırım, katılımcılara projelerle ilgili sunum yaptı.

Okul Müdürü Zerrin Zuhal Civa, öğrencilerin yalnızca akademik eğitimle değil, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarla da geleceğe hazırlandığını söyledi.

Öğrencilerin özellikle yazılım ve kodlama alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Civa, okul yönetimi olarak gençlerin ihtiyaç duyduğu altyapı ve materyalleri sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Bilim fuarının açılışına Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Mustafa Aktaş, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.