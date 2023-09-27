Yunak ilçesinde Sakal-ı Şerif Çarşı Camiinde ziyarete açıldı
Yunak ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif Çarşı Camii'nde düzenlenen programda, Hz. Muhammed'in doğum günü dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar, özel muhafaza kutusunda bulunan Sakal-ı Şerif'i görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Yunak ilçesinde Sakal-ı Şerif Çarşı Camiinde ziyarete açıldı.
Merkez Çarşı Camiinde düzenlenen programda vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i yakından görme imkanı buldu.
Hz. Muhammed'in doğum günü dolayısıyla düzenlenen programda, yatsı namazının ardından Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen cemaat uzun kuyruklar oluşturdu.
Cami cemaati, tekbirler eşliğinde 40 kat sarılmış özel muhafaza kutusunda bulunan Sakal-ı Şerif'in özenle çıkarılmasının ardından görme imkanı buldu.
Sakal-ı Şerif, erkek cemaatin ziyareti bittikten sonra kadınların ziyaretine açıldı.???????