Pasta yedikten sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin ailesi sorumluların cezalandırılmasını istiyor

Ağrı'da yumurta alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Remziye Horuz'un ailesi, olayda ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi.

Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan ve arkadaşları tarafından 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi sırasında yediği pasta sonrası fenalaşarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen 22 Aralık'ta hayatını kaybeden Remziye Horuz'un (25) cenazesi dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden aile, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Ağabey Ahmet Horuz, AA muhabirine, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bu olayda kardeşimin ölümüne sebep olan her kimse, iğne ucu kadar bir hatası ya da suçu varsa bunun peşini bırakmayacağız. Adalete inancımız sonsuz. Bu işi hiçbir zaman bırakmayacağız, sadece adalet istiyoruz." dedi.

Abla Fatma Horuz da acılarının çok büyük olduğunu, yüreklerinin yandığını ifade etti.

Adaletin yerini bulmasını isteyen abla Horuz "Emniyet güçlerinden ve yetkililerden bu olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız." diye konuştu.

Olay

Ağrı'da 2 Aralık'ta pastaneye giden iki öğrenci, iddiaya göre arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi vermiş, bu pastayla kutlanan doğum günü sonrası rahatsızlanan Remziye Horuz, tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık'ta yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan pastane çalışanları Y.A. (41), F.Y. (32) ile F.Y. (39) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.