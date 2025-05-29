Yüksel Aksu'nun İlk Çocuk Kitabı 'Yuki' Yayınlandı

HABER: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) -"Dondurmam Gaymak", "İftarlık Gazoz", "Entel Köy Efeköy'e Karşı" ve "Cem Karaca'nın Gözyaşları" gibi yapımlara imza atan yönetmen Yüksel Aksu, bu kez bir çocuk kitabıyla edebiyat dünyasında yerini alıyor. Yönetmenin kaleminden çıkan "Yuki", Toroslar'ın yamaçlarında geçen sıcacık bir dostluk hikayesini çocukların ve içindeki çocuğu unutmayan yetişkinlerin dünyasına taşıyor.

Everest Yayınları'nın çocuk kitapları markası Everest Çocuk etiketiyle yayımlanan "Yuki", Aksu'nun hem sinemasal anlatımından izler taşıyor hem de köklü bir kişisel belleğe dayanıyor. Yönetmenin, Anadolu'nun Son Göçerleri: Sarıkeçililer belgeselini çekerken hatırladığı çocukluk anıları ve oğlak Yuki'yle yaşadığı dostluk, bu özel hikayenin ilham kaynağını oluşturuyor.

Toroslar'ın doğasında, keçi güden bir çocuğun kalbinden doğan öykü

Sömestir tatilinde ailesiyle yaylada keçi güderken, bir oğlağın doğumuna tanıklık eden İsmail ile yavru oğlak Yuki ile arasında kurulan güçlü bağı anlatan hikaye, çocuklara hayvan sevgisinin yanı sıra sorumluluk duygusunu, arkadaşlığı ve doğaya saygıyı mizahi ve duygusal bir dille aktarıyor.

Yalnızca çocuklara değil, büyüklere de seslenen bir anlatı

Oğuz Demir'in zarif ve renkli çizimleriyle görsel olarak da zenginleşen kitap, okurunu Toroslar'ın koyaklarında, keçi sürülerinin arasında geçen pastoral bir yolculuğa çıkarıyor. 6 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden "Yuki", doğanın kalbinden gelen saf sevgiyi, çocuk dünyasındaki büyük duyguları ve insanla hayvan arasında kurulabilecek en naif bağı anlatıyor. Aynı zamanda kırsal yaşamı tanıtması, empati duygusunu geliştirmesi ve sorumluluk bilinci kazandırması açısından da eğitici bir nitelik taşıyor.

Her yaştan okura hitap eden, zamansız bir dostluk öyküsü sunan ve Yüksel Aksu'nun ilk çocuk kitabı olma özelliğini taşıyan "Yuki", Everest Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı.