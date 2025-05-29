Yüksel Aksu'nun İlk Çocuk Kitabı 'Yuki' Yayınlandı

Yüksel Aksu'nun İlk Çocuk Kitabı 'Yuki' Yayınlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Dondurmam Gaymak' ve 'İftarlık Gazoz' gibi eserlerin yönetmeni Yüksel Aksu, bu kez çocuklar için yazdığı 'Yuki' adlı kitabıyla edebiyat dünyasında yerini alıyor. Kitap, Toroslar'da geçen bir dostluk hikayesini mizahi ve duygusal bir dille aktarıyor.

HABER: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) -"Dondurmam Gaymak", "İftarlık Gazoz", "Entel Köy Efeköy'e Karşı" ve "Cem Karaca'nın Gözyaşları" gibi yapımlara imza atan yönetmen Yüksel Aksu, bu kez bir çocuk kitabıyla edebiyat dünyasında yerini alıyor. Yönetmenin kaleminden çıkan "Yuki", Toroslar'ın yamaçlarında geçen sıcacık bir dostluk hikayesini çocukların ve içindeki çocuğu unutmayan yetişkinlerin dünyasına taşıyor.

Everest Yayınları'nın çocuk kitapları markası Everest Çocuk etiketiyle yayımlanan "Yuki", Aksu'nun hem sinemasal anlatımından izler taşıyor hem de köklü bir kişisel belleğe dayanıyor. Yönetmenin, Anadolu'nun Son Göçerleri: Sarıkeçililer belgeselini çekerken hatırladığı çocukluk anıları ve oğlak Yuki'yle yaşadığı dostluk, bu özel hikayenin ilham kaynağını oluşturuyor.

Toroslar'ın doğasında, keçi güden bir çocuğun kalbinden doğan öykü

Sömestir tatilinde ailesiyle yaylada keçi güderken, bir oğlağın doğumuna tanıklık eden İsmail ile yavru oğlak Yuki ile arasında kurulan güçlü bağı anlatan hikaye, çocuklara hayvan sevgisinin yanı sıra sorumluluk duygusunu, arkadaşlığı ve doğaya saygıyı mizahi ve duygusal bir dille aktarıyor.

Yalnızca çocuklara değil, büyüklere de seslenen bir anlatı

Oğuz Demir'in zarif ve renkli çizimleriyle görsel olarak da zenginleşen kitap, okurunu Toroslar'ın koyaklarında, keçi sürülerinin arasında geçen pastoral bir yolculuğa çıkarıyor. 6 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden "Yuki", doğanın kalbinden gelen saf sevgiyi, çocuk dünyasındaki büyük duyguları ve insanla hayvan arasında kurulabilecek en naif bağı anlatıyor. Aynı zamanda kırsal yaşamı tanıtması, empati duygusunu geliştirmesi ve sorumluluk bilinci kazandırması açısından da eğitici bir nitelik taşıyor.

Her yaştan okura hitap eden, zamansız bir dostluk öyküsü sunan ve Yüksel Aksu'nun ilk çocuk kitabı olma özelliğini taşıyan "Yuki", Everest Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından 3 milyon TL'lik rüşvet iddiası

İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından rüşvet iddiası
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yaz elektrik ve doğal gazda zam planımız yok

"Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusuna bakandan net yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Provası bile heyecanlandırdı, vatandaşlar büyük bir merakla izledi

Provası bile heyecanlandırdı! Bir kentimiz bu anlara kilitlendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.