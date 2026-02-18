Haberler

Trabzon'da yüksekten düşerek vefat eden kişinin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yüksekten düşerek hayatını kaybeden Mustafa Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi. Olay, viyadükteki korkulukları aşarak düşmesi sonucu meydana geldi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yüksekten düşerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Aktaş, dün evine kestirme yoldan gitmek için viyadükteki korkulukları aşarak beton yükseltinin üzerine atladı.

Dengesini kaybeden Aktaş, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 67 yaşındaki Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktaş'ın cenazesi, Işıklar Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Cevizli Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: AA " / " + Derviş Altuntaş -
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz

Raporun ardından Cumhur İttifakı'ndan ilk itiraz geldi