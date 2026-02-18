Trabzon'da yüksekten düşerek vefat eden kişinin cenazesi defnedildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yüksekten düşerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Aktaş, dün evine kestirme yoldan gitmek için viyadükteki korkulukları aşarak beton yükseltinin üzerine atladı.

Dengesini kaybeden Aktaş, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 67 yaşındaki Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktaş'ın cenazesi, Işıklar Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Cevizli Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.