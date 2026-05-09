Haberler

Yüksekova, baharla sarı renge büründü

Yüksekova, baharla sarı renge büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelmesiyle açan sarı çiçekler ve karlı dağlarla oluşan manzara, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Doğal güzelliklerin tadını çıkaran vatandaşlar, peynir otunu toplama fırsatı da buldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişiyle ovada açan sarı çiçekler, karlı dağlarla birlikte fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Çevresi dağlarla çevrili geniş ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesi, zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla yeniden canlandı. İlçe merkezini çevreleyen ovada yeşeren doğa, baharla açan sarı çiçeklerle renklendi. 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki kar örtüsüyle oluşan manzara, vatandaşların ilgisini çekti. Yeşilin farklı tonlarıyla sarının buluştuğu ovada ortaya çıkan doğal güzellik, bölgeye gelenlere de moral verdi. Ziyaretçiler, hem manzarayı izledi hem de yemeklerde ve peynir yapımında kullanılan peynir otunu toplama imkanı buldu. Baharın etkisiyle tablo gibi görünen ova, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu

İşte yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza

Belçika Kraliçesi Mathilde'den 14 yıl sonra Türkiye’ye önemli ziyaret

14 yıl sonra Türkiye’ye önemli ziyaret! 450 kişilik heyetle geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı

AK Partili vekilin fotoğrafları büyük tartışma yarattı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

Hamaney’in vurulduğu anlar ilk kez anlatıldı: Beli ve bacağından...