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Hakkari'de yaylada rahatsızlanan çoban ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada rahatsızlanan çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekiplerince bulunduğu dağlık alandan alınarak hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada rahatsızlanan çoban, sağlık ekiplerinin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Koyun otlatmak için dün Adaklı köyü yaylasına çıkan bir çobanın rahatsızlandığını fark eden yanındakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, dağlık alanda bir süre yürüdükten sonra hastanın bulunduğu noktaya ulaştı.

Yaylada ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansa taşınarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşlar, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
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