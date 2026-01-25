Yüksekova'da ördekler, yüzeyi kısmen buz tutan derede yüzdü

HAKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüzeyi kısmen buz tutan Büyükçay Deresi'nde yüzen ördekler dronla görüntülendi.

Yüksekova'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Köprücük köyü yakınlarından geçen Büyükçay Deresi kısmen buz tuttu. Göçmen kuşların uğrak yerlerinden ve üreme noktalarından olan derede ördekler, su birikintilerinde yüzdü. Karlarla çevrili dere yatağındaki manzara, dronla görüntülendi. (OHA)