Haberler

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları ilkbaharın son günlerinde de sürüyor

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları ilkbaharın son günlerinde de sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgeleri yollarında karla mücadele çalışmaları ilkbahar sonunda da devam ediyor. Ekipler zorlu koşullarda yolları ulaşıma açmaya çalışıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kar kalınlığının metreleri bulduğu üs bölgeleri yolunda karla mücadele çalışmaları ilkbaharın son günlerinde de devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçede kardan kapanan üs bölgelerine ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, Dağlıca bölgesinde bulunan ve kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunda zorlu bir çalışma yürütüyor.

Bölgede günlerdir çalışma yürüten ekipler, zorlu arazi koşulları ve metrelerce yükseklikteki kar kütleleri nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Ekipler, söz konusu yolları kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti

Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler