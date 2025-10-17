Haberler

Yüksek Sesle Müzik Dinlerken Bekçilere Saldıran 3 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran bekçilere bıçakla saldıran 3 şüpheli tutuklandı. Olay, bekçilerin yaralanmasıyla sonuçlandı ve şüpheliler polis tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran 4 çarşı ve mahalle bekçisini çıkan kavgada bıçakla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 15 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki Jandarma Sosyal Tesisleri civarında meydana geldi. Sosyal tesislerin yan tarafındaki yolda içki içen kuzenler Utku Özgür Devrim (33), Doğan Akraç (32) ve Yasin Avlayan (32) ile yine aynı bölgede izinli günlerinde bir araya gelen çarşı ve mahalle bekçiler arasında yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle tartışma çıktı. Bekçiler, müziğin kısılmasını istedi. Uyarıya rağmen müziğin sesini daha da çok açan 3 kişi ile bekçiler arasında kavga çıktı. Aydın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 bekçi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralı bekçiler, kendi imkanlarıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Ancak, 3 kuzen, takip ettikleri bekçilere hastane önünde de bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından geldikleri otomobille kaçan ve tavuk satışı yapan şarküteri işlettikleri öğrenilen 3 şüpheli, Doğu Gazi Bulvarı'nda trafik polisleri tarafından durdurulup, yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, 4 bekçi ise tedavilerinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
