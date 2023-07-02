Yüksek gerilim hattında akıma kapılan şahsı kurtarma mücadelesi cep telefonu kamerasında

Hatay'ın Kumlu ilçesinde sokak düğünü için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen bir kişi akıma kapılarak yaralandı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.