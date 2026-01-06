Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Yaşar Esen (69) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gemiciler Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, Yaşar Esen'in (69) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobile Karabük- Zonguldak istikametinde seyir halinde olan ağır yük treni çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel