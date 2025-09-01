Yük Treni Aydın Tarar'a Çarptı: Ağır Yaralı

Yük Treni Aydın Tarar'a Çarptı: Ağır Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treninin çarptığı Aydın Tarar (59) ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve Tarar hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treninin çarptığı Aydın Tarar (59), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde raylardan karşıya geçmek isteyen Aydın Tarar'a yük treni çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan Tarar, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tarar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Makinist, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

