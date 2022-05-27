YTB'nin "Her Uşaq Bir Çınardır" projesi TEKNOFEST Azerbaycan'da - Haberler

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, her çocuğun bir çınar olduğunu belirterek, "Kısa zamanda insansız hava araçları teknolojisinde adeta paradigmayı değiştiren buluşlarıyla dünya tarihine geçen Selçuk Bayraktar'ın hayatını da çocuklarımız için hikayeleştirdik." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Abdullah Eren, TEKNOFEST Azerbaycan'da YTB'nin "Her Uşaq Bir Çınardır" projesiyle ilgili yaptığı konuşmada, her çocuğun bir çınar olduğunu belirterek, "Genç neslin idollerinden olan çok kısa zamanda insansız hava araçları teknolojisinde adeta paradigmayı değiştiren buluşlarıyla dünya tarihine geçen ve bugün de burada TEKNOFEST'in düzenlenmesinde liderlik yapan iki ülkenin kardeşliğine büyük katkı sağlayan Selçuk Bayraktar'ın hayatını da çocuklarımız için hikayeleştirdik." dedi.

Çocuklara seslenen Eren, "İnşallah sizler de büyüyünce Aziz Sancar gibi Selçuk abiniz gibi büyük insanlar olacaksınız. Kendi ülkenize katkı sağlayacaksınız." diye konuştu.

Çok sayıda çocuğun katıldığı projenin tanıtım etkinliğinde çeşitli gösteriler de yapıldı.

Türk-İslam ortak mirasına katkı sunan bilim insanlarını anlatan kitaplar hazırlandı

Azerbaycan Gençliğe Yardım Vakfı iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilim insanlarının tanıtılması amaçlanıyor.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kültürel ve bilimsel değerlerinin genç nesillere aktarılmasını hedefleyen "Her Uşaq Bir Çınardır" projesi kapsamında şimdiye kadar Türk-İslam ortak mirasına katkı sunan bilim insanlarını anlatan 15 çocuk kitabı hazırlandı. Azerbaycan Türkçesine tercüme edilen kitapların basımı sağlandı.

Söz konusu projenin devamı niteliğinde olan bir diğer projeyle de TEKNOFEST Azerbaycan'a özel "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" kitabı hazırlanarak, Azerbaycan Türkçesinde yayımlandı.

Kitap, 26-29 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek festivalde yerini alacak ve Azerbaycan gençlerine ilham kaynağı olacak.