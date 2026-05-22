Haberler

YSK, CHP ile ilgili "mutlak butlan" kararına ilişkin itirazı reddetti

YSK, CHP ile ilgili 'mutlak butlan' kararına ilişkin itirazı reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin başvuruyu reddetti. YSK Başkanı Serdar Mutta, kurulun mazbataların geçerliliği ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespiti talebini reddettiğini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan "mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi" yönündeki başvuruyu reddetti.

YSK Başkanı Serdar Mutta, Kurul üyeleriyle yapılan gündem toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Mutta, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince verilen "Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimini devralması" kararı üzerine Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan tarafından YSK'ye çeşitli başvurular yapıldığını belirtti.

İstinaf kararına ilişkin başvurunun YSK'ye dün ulaştığını dile getiren Mutta, şöyle devam etti:

"22 Mayıs tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede, özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının, madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle, 21 Eylül 2025 22. Olağanüstü Kurultayı'nda, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde, 19 Ekim 2025 tarihli İstanbul 39. Olağanüstü İl Kongresinde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayı'nda seçilen delegelerin delegelikleri, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre, kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin, Yüksek Seçim Kurulunun Anayasa'nın 79. maddesinden kaynaklanan kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine karar verildi."

YSK Başkanı Mutta, CHP'nin avukatı Sultan'ın verdiği dilekçede ise "tedbiren CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP YSK temsilciliği görevi sonlandırılan Yakupoğlu'nun sunduğu dilekçelerin işleme alınmaması" talebiyle ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiğini ifade etti.

Mutta, istinaf mahkemesince YSK'ye gönderilen yazı hakkında ise işlem yapılmadan iadesine karar verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını değerlendirdi! İşte toplantıdan çıkan sonuç
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına 'CHP Genel Başkanı' unvanını yazdı

Kılıçdaroğlu ilk değişikliği sosyal medya hesabında yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

Beklenen karar meclisten geçti! O şehrimize yeni stat geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

30 metre yüksekten düşen tır facia getirdi