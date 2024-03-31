YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy verme işlemi tamamlandı, sayım işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 16.00 itibarıyla 32 ilde oy verme işleminin tamamlandığını ve sayım işlemine başlandığını bildirdi.

Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır." diyen Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini söyledi.

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla Kurul'un toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına ilişkin karar vereceğini belirten Yener, yayın yasakları kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunulmamasını istedi.

Yener, sonuçların tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.