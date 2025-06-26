Yozgat'ta Yüzmeye Giden Çocuk Boğuldu
Yozgat'ta Derbent göletinde yüzmek için giren 12 yaşındaki M.A.G. boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler çocuğu göletten çıkardı fakat kurtaramadı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yozgat'ta yüzmek için gölete giren çocuk boğuldu.
Merkeze bağlı Derbent köyündeki Derbent Göleti'ne dayısı A.Ç. (40) ile yüzmeye giden 12 yaşındaki M.A.G. bir süre sonra suda gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla göletten çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
M.A.G'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel