Yozgat'ta Yük Treni 74 Yaşındaki Kadına Çarptı
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Kayseri-Yozgat seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte raylardan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki kadına çarptı ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yük treninin çarptığı 74 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Kayseri-Yozgat seferini yapan yük treni, Yaylapınar Mahallesi TMO hemzemin geçidinin yaklaşık 50 metre uzağında raylardan karşıya geçmeye çalışan A.S'ye (74) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kadının olay yerinde öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel