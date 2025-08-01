Yozgat'ta Yük Treni 74 Yaşındaki Kadına Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Kayseri-Yozgat seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte raylardan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki kadına çarptı ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yük treninin çarptığı 74 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Kayseri-Yozgat seferini yapan yük treni, Yaylapınar Mahallesi TMO hemzemin geçidinin yaklaşık 50 metre uzağında raylardan karşıya geçmeye çalışan A.S'ye (74) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadının olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür süren kriz: İnsanlar tuvaleti gelir diye korkuyor

'Sular şehri'nde 20 gündür süren kriz! Vatandaşlar isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.