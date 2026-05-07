Yozgat'ta "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" düzenlendi

Yozgat'ın Esenli köyünde, yerel düzeyde sel, taşkın ve su baskınına karşı 'Tatbikat' yapıldı. Yozgat Valiliği ve AFAD'ın öncülüğünde düzenlenen tatbikatta olası bir taşkın senaryosu uygulandı ve 230 personel ile 46 araç ve 5 bot görev aldı.

Yozgat'ın merkeze bağlı Esenli köyünde "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" yapıldı.

Yozgat Valiliği ve AFAD öncülüğünde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yozgat Afet Müdahale Planı uygulamaya alındı.

Esenli köyü Gelingüllü Barajı çevresinde gerçekleştirilen tatbikatta, olası bir taşkın senaryosu kurgulandı.

7 afet grubunun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta 230 personel ile 46 araç ve 5 bot görev aldı.

Masa başı tatbikatının ardından ekipler saha çalışması başlattı. Alanda, saha ekiplerinin çalışmaları takip edilerek koordinasyon sağlandı.

Su altı dalgıç ekipleri barajda arama kurtarma faaliyeti yürüttü. Senaryo gereği kurtarılan kişilere sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldı.

Tatbikatın ardından bot ekipleri Türk bayraklı gösteri sundu.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu'nun birçok afeti içinde barındırdığını belirterek, geniş bir sahada koordineli tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikata, Samsun, Sivas ve Kayseri AFAD ekipleri, İHAKUT Havacılık Spor Kulübü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ekipler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Doğan
